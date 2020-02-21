Esenyurt'ta iki gurubun kavgası kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki gurubun kavgası kamerada

6 saat önce

ESENYIRT'ta Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen kavga çıktı.

Esenyurt'ta iki gurubun kavgası kamerada, System.String[]
ESENYIRT'ta Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen kavga çıktı. Makas ve cam şişelerinin kullanıldığı kavga polisin gelmesiyle sonlandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenikent Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede karşılaşan Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenler birbirlerine cam şişleler ve cadde üzerinden aldıkları makasla saldırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi. Polisi gören şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun cadde üzerinde karşılaşarak tartıştıkları, bir süre sonra birbirleriyle kavga ettikleri görülüyor. Şüphelilerin, çevreden buldukları cam şişi ile cadde üzerindeki bir berberden kaptıkları makasla birbirlerine saldırdıkları kameraya yansıyor.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:05 Kaynak: DHA
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