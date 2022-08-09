Motosikletin önünü kaldırmaya çalışan kağıt toplayıcıları park halindeki araca çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Motosikletin önünü kaldırmaya çalışan kağıt toplayıcıları park halindeki araca çarptı; o anlar kamerada

09.08.2022 09:50

Esenyurt'ta iki kağıt toplayıcı, motosikletle ön kaldırmaya çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı.

Esenyurt'ta iki kağıt toplayıcı, motosikletle ön kaldırmaya çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Kaza sonrasında araç sahibi ve mahalleli kağıt toplayıcıları darp ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre motosiklet ile ön kaldırmaya çalışan iki kağıt toplayıcı, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Kaza sonrasında motosikletten düşen iki genç, hemen ayağa kalkarak olayı anlamaya çalıştı. Çarpma nedeniyle aracında göçük olduğunu gören araç sahibi ve mahalleli, kağıt toplayıcı gençleri darp ederken yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin önünü kaldırmaya çalışan kağıt toplayıcıları park halindeki araca çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletin önünü kaldırmaya çalışan kağıt toplayıcıları park halindeki araca çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika
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