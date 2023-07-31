Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı

31.07.2023 14:50

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı.

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemlerine başlandı. Kan donduran cinayetle ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin alışma başlatan polis, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli H.A Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Esenyurt'taki saldırıda zanlılara yardım eden 1 kişi daha yakalandı! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Öldürülen Yunus Emre Erzen

TEKELİ BASANLARDAN 2'Sİ YAKALANDI

Önceki gece Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı. Ek gözaltı kararı verilen şahsın Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'taki saldırıda zanlılara yardım eden 1 kişi daha yakalandı! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

TARTIŞMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

Esenyurt'taki saldırıda zanlılara yardım eden 1 kişi daha yakalandı! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Yakalanan zanlılardan M.Ö.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • vatandaş birey: idam Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Ali Usda: Allah kahretsin. Bir bitmediniz. 5 sene sonra sağlam bir mafya babası olarak tahliye edilir. Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
500
Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı
15:38 Arda Güler'e destek paylaşımı yapan Ömer Yurtseven takipçisini fena bozdu
15:32 Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
15:29 Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
15:28 Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer ediyor
15:24 Yok artık Galatasaray! Nelsson'u yollayıp yerine Sergio Ramos'u getiriyorlar
14:55 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı sürpriz adaylık hamlesi
14:50 Ankara'da yerel seçim rüzgarı sert esecek! AK Partili başkan, Yavaş'a karşı adaylığını ilan etti
14:49 Günlük kiralık evler için sertifika zorunluluğu getirilecek
14:45 Bakan Ersoy sinyali verdi! Günü birlik evlere vergi ve sertifika zorunluluğu geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 16:19:02. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement