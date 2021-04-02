ESENYURT'TA, İKİ OTOMOBİL YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

Esenyurt'ta, yangın çıkan otomobildeki alevler, önündeki araca sıçradı. Yangın sonrası 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt Merkez Mahallesinde park halinde bulunan Nurcan Köse'ye ait otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını kaplarken, yangını gören polisler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin başka bir otomobile daha sıçraması üzerine polis ekipleri, yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ön kısımları yanan 2 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

"YANGIN SÖNDÜRÜCÜ İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYORLARDI"

Yangının çıktığı otomobilin sahibi Nurcan Köse, 'Karakola kardeşimle beraber işlem yapmaya geldik. 10 dakika içinde geldiğimizde polis ekipleri, yangın söndürücü ile müdahale etmeye çalışıyorlardı. Sonra kaputu açmaya çalıştık. Kaput açılmayınca, duman büyümeye başladı. Daha sonra bizi uzaklaştırdılar. Sonra itfaiyeyi aradılar. İtfaiye geç gelmeseydi, diğer arabaya da sıçramayacaktı. Maalesef böyle oldu. Bizim araçtan başladı" ifadelerini kullandı.