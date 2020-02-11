Esenyurt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

1 saat önce

Esenyurt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, System.String[]

Esenyurt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, Aziz Ç. yönetimindeki 34 RS 2744 plakalı otomobil ile Ümit B'nin kullandığı 34 JU 536 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Fatih G'yi sıkıştığı araçtan çıkardı.

Yaralanan sürücüler Aziz Ç. ve Ümit B. ile Mehmet Fatih G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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