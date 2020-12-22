Esenyurt'ta ikinci kez operasyon düzenlenen kahvehane mühürlendi - Son Dakika

Esenyurt'ta, yasağa rağmen faaliyetlerine devam eden bir kahvehane, ikinci kez gerçekleştirilen operasyonun ardından mühürlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi Arzu Demir iş merkezindeki bir kahvehaneye operasyon düzenledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen açık olan kahvehanede, 2'si kadın 15 kişinin olduğunu belirleyen ekipler, iş yeri sahibine 3 bin 150 lira, diğer kişilere de 900'er lira para cezası kesti. Ruhsatı olmadığı tespit edilen kahvehane mühürlendi.

Bu arada, bir hafta önce aynı kahvehaneye operasyon düzenlenmiş, faaliyetlerine devam eden işletmenin sahibine ve içeridekilere para cezası uygulanmıştı.