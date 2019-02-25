Esenyurt'ta İkinci Yangın; Binanın Çatısından Alevler Yükseldi
7 dakika önce
Alper KORMAZ / İSTANBUL Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı.
Alper KORMAZ/ İSTANBUL
Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 Pınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Olay yerinden görüntüler
-Yangından detaylar
-İtfaiye ekipleri
-Ekiplerin çalışmaları
Cep Telefonu kamerasından
-Çatıdan yükselen alevler
DETAYLAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:08 Kaynak: DHA
Evi Yanan Kadının Yaşadığı Dehşet Anları Kamerayla Kaydedildi
MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu
SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok
Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı