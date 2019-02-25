Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta İkinci Yangın; Binanın Çatısından Alevler Yükseldi

Esenyurt'ta İkinci Yangın; Binanın Çatısından Alevler Yükseldi

7 dakika önce

Alper KORMAZ / İSTANBUL Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı.

Esenyurt'ta İkinci Yangın; Binanın Çatısından Alevler Yükseldi, System.String[]
Alper KORMAZ/ İSTANBUL 

Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 Pınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yangından detaylar

-İtfaiye ekipleri

-Ekiplerin çalışmaları

Cep Telefonu kamerasından

-Çatıdan yükselen alevler

DETAYLAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:08 Kaynak: DHA

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