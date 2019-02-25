Esenyurt'ta İkinci Yangın; Binanın Çatısından Alevler Yükseldi
1 saat önce
ESENYURT'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı.
ESENYURT'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Pınar Mahallesi
'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. İtfaiye
ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:39 Kaynak: DHA
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