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Esenyurt'ta İlginç hırsızlık - Son Dakika

Esenyurt'ta İlginç hırsızlık

19.02.2022 14:38
Esenyurt'ta İlginç hırsızlık

Esenyurt'ta kamyoneti park eder gibi yaparak balkonda asılı duran elbiseleri çalan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta kamyoneti park eder gibi yaparak balkonda asılı duran elbiseleri çalan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Kamyoneti ile gelen şüpheli, elbiselerin asılı durduğu binanın önüne arabayı park eder gibi yapıp, yanaştığı binanın balkonunda kuruması için asılan elbiseleri alarak kaçtı. O anlar ise karşı binada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören mahalle sakini Uğur Yaşar, "Biz mahallede yaşanan hırsızlık olaylarından bıktık. Bir tane kamyonet geldi, biz park edecek sandık ancak komşumuzun pantolon ve elbiselerini çalıp gitti. Kamera kayıtlarından gördük ama yakalanması için emniyet güçlerinden yardım istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta İlginç hırsızlık - Son Dakika


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