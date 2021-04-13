Son dakika haber! ESENYURT'TA İLK İFTAR ÖNCESİ PİDE KUYRUĞU - Son Dakika

Haber-Kamera Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL DHA

Esenyur'ta ilk iftara saatler kala vatandaşlar, fırınlara pide alabilmek için akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan ayının ilk iftarına saatler kaldı. İstanbul'da 19.49'daki iftar öncesi ise vatandaşlar fırınlara akın etti. Pide alabilmek için iş yerlerinin önüne gelen vatandaşlar, iftar öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Esenyurt'ta bir fırının önünde yaklaşık 25 metre uzunluğunda kuyruk oluşturan vatandaşlar, aynı zamanda sosyal mesafe, maske kuralına uydu. Fırında ise dükkanın metrekare hesabına göre müşteri alındı.