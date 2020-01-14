ESENYURT'TA İNŞAATTA UYUŞTURUCU SATIŞINA POLİS BASKINI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA İNŞAATTA UYUŞTURUCU SATIŞINA POLİS BASKINI - Son Dakika

ESENYURT'TA İNŞAATTA UYUŞTURUCU SATIŞINA POLİS BASKINI

6 saat önce

Veysel TİMDU / Esenyurt'ta, inşaatta uyuşturucu satışında bulundukları iddia edilen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

ESENYURT'TA İNŞAATTA UYUŞTURUCU SATIŞINA POLİS BASKINI, System.String[]

Veysel TİMDU/ Esenyurt'ta, inşaatta uyuşturucu satışında bulundukları iddia edilen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatlarda ve metruk binalarda uyuşturucu satışında bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada uyuşturucu alışverişinde bulundukları iddia edilen 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Satıcı olduğu iddia edilen Rojat lakaplı C.K. ile alıcı oldukları ileri sürülen M.A., M.N.K.'nin üzerleri arandı. Yapılan aramada, C.K.'nın iç çamaşırında gizlenmiş halde 12 gram eroin bulundu.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ile M.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin inşaat halindeki binadan çıkışları

-Sokak üzerinde gözaltına alınmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

-Detaylar


Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:54 Kaynak: DHA
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