Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine düştü (1)
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Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine düştü (1)

1 saat önce

ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı.

Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine düştü (1), System.String[]
ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı.
Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvar iddiaya göre rüzgarın şiddetiyle devrildi. Bu sırada yoldan çocuklu kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Röportaj


Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:47 Kaynak: DHA
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