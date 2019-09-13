Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine düştü (1)
1 saat önce
ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:04 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı.
Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvar iddiaya göre rüzgarın şiddetiyle devrildi. Bu sırada yoldan çocuklu kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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