Esenyurt'ta inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin inşaata ait demirleri geldikleri kamyonete yükledikleri görülüyor. Yoldan geçen bir kişinin, şüphelilere soru sorması üzerine yaşanan diyalog da görüntülere yansıyor.

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL