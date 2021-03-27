Esenyurt'ta inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta inşaat demiri çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sultaniye Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler serbest bırakıldı.
Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin inşaata ait demirleri geldikleri kamyonete yükledikleri görülüyor. Yoldan geçen bir kişinin, şüphelilere soru sorması üzerine yaşanan diyalog da görüntülere yansıyor.
Kaynak: AA
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