Esenyurt'ta intikam cinayeti; Şüpheliler tutuklandı

ESENYURT'ta intikam nedeniyle gerçekleştiği belirlenen cinayetin şüphelileri tutuklandı.

Esenyurt Pazar Yolu Mahallesi'nde 12 Ekim akşamı meydana gelen olayda 25 yaşındaki Kerem Büte, bıçaklanarak ağır yaralandı. Büte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önce Büte'nin bir kişiyi bıçakla yaralayarak felç ettiğini belirledi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, felç kalan kişinin kardeşi Eren K.,'yı gözaltına aldı. Eren K.,"Kardeşim Ersel, 7 yıl önce tartıştığı bu kişi tarafından bıçaklanmıştı. Sonrasında da felç kaldı. Mahallemize geldiğini duyunca da aramızda tartıştık. Daha sonra da bıçakladım. Kardeşimin intikamını aldım" dediği öğrenildi.