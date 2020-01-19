ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI; ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI; ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ (1) - Son Dakika

ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI; ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ (1)

6 saat önce

Esenyurt Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı.

ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI; ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ (1), System.String[]

Esenyurt Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sokağa gelen doğal gaz kesildi.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan boru

-Panik

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
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