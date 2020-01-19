Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler metrelerce yükseldi (1) - Son Dakika
Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler metrelerce yükseldi (1)
7 saat önce
ESENYURT'ta Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sokağa gelen doğal gaz kesildi.
- İstanbul
Son Dakika Avustralya'daki yangınlar sonrası yağmur yağdı, koalalar asfalttan su içti Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı