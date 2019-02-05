Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

Esenyurt'ta İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

19 dakika önce

ESENYURT'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.

Esenyurt'ta İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1), System.String[]
ESENYURT'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.Esenyurt'ta İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Mahallede güvenlik önlemi alınırken İGDAŞ'ın çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:05 Kaynak: DHA

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