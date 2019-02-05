Esenyurt'ta İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (2)
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.
Ersan SAN - İstanbul DHA
- ESENYURT'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı. Esenyurt Atatürk
Mahallesi Reyhan Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi.
İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevkedildi. Mahallede güvenlik önlemi alınırken İGDAŞ ekibi gazı kesti.
Yaşanan paniğin ardından ekiplerin çalışması başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:06 Kaynak: DHA
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