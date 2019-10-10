Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta iş yeri alev alev yandı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta iş yeri alev alev yandı

Esenyurt'ta iş yeri alev alev yandı

23 dakika önce

ESENYURT'ta gece saatlerinde ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta iş yeri alev alev yandı, System.String[]
ESENYURT'ta gece saatlerinde ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın gece saat 23.30 sıralarında Esenyurt'ta bulunan Alkop Sanayi Sitesi'nde ayakkabı kalıbı üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitede bulunan güvenlik görevlileri iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce önce içeri de çalışan işçilerin dışarı çıkmasını sağladı daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alev alev yanan iş yerine müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


- İstanbul
Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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