ESENYURT'TA İŞ YERİ KURŞUNLANDI 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Esenyurt'ta iş yerine otomobil ile gelen kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1811 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iş yerine otomobil ile gelen kişi veya kişiler rastgele ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan mermiler ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı kişi arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar olay ise yerine kaçtı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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