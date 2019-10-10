Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta iş yeri yangını
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta iş yeri yangını

Esenyurt'ta iş yeri yangını

6 dakika önce

Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Alkop Sanayi Sitesinde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinden alevler yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında sadece hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Esenyurt'ta iş yeri yangını

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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