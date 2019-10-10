Esenyurt'ta iş yeri yangını
6 dakika önce
Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:52 Kaynak: AA
Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Alkop Sanayi Sitesinde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinden alevler yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında sadece hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.
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