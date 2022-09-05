Esenyurt'ta köpeği ile şakalaşırken nereye kaçacağını şaşırdı

Esenyurt'ta iş yerinde bağlı olan köpeği kızdıran gençler, köpeğin ipi kopunca ne yapacağını şaşırdı. Can havliyle kendilerini dışarı atan iki arkadaşın ilginç halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir işyerinde oturan iki arkadaş, içeride bağlı olan köpekle oynamak istedi. Oturduğu minderi eline alarak köpeğe uzatan gençlerden biri hayvanın hareketlenerek minderi ısırdığını görünce ayağa kalkarak oyuna devam etti. Oyun sırasında köpeğin bir anda bağlı olduğu ip kopunca iki arkadaş neye uğradığını şaşırdı. Gençlerden biri hemen dışarı doğru koşarken diğeri ise köpekle biraz daha uğraşmak zorunda kaldı. En sonunda elindeki minderi bırakan genç, çareyi kaçmakta bulurken yaşanan o ilginç anlar işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası görüntüleri izleyen gençler yaşadıkları duruma gülerek tepki gösterdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde işyerinde oturan iki arkadaşın bağlı olan köpeğe oynamak için minder salladığı, köpeğin bağının kopmasıyla dışarı kaçmaya çalışan kişilerden birinin zor anlar yaşadığı görüldü. - İSTANBUL