Esenyurt'ta iş yerinde yangın - Son Dakika

ESENYURT'ta çeşitli iş yerinin bulunduğu 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 1632. Sokak'ta bulunan ve içerisinde çeşitli iş yerlerinin bulunduğu binada çıktı. Binanın bodrum katında bulunan kağıt ve kartonlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Mimar Sinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum kattan yükselen dumanlar tüm binayı kapladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangını görerek itfaiye ekiplerine haber veren yan fabrikanın bekçisi Recep Akbaş yaşanan olayı anlattı. Akbaş, "Bir patlama oldu bende hemen itfaiyeyi aradım. O sırada çalışma yok orada saat 6 buçuktu. İtfaiye geldi söndürdüler. Çeşitli şeyler üretiliyor. Tiner falan da olabilir. Müthiş bir patlamayla beraber duman bulutu fışkırdı" diye konuştu.