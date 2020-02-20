Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağdırdılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağdırdılar

6 saat önce

Esenyurt'ta şüpheli ya da şüpheliler bilinmeyen nedenle bir iş yerine kurşun yağdırdı.

Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağdırdılar, System.String[]

Esenyurt'ta şüpheli ya da şüpheliler bilinmeyen nedenle bir iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.


Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesin'de bulunan bir iş yerinin gelen şüpheli ya da şüpheliler ateş ederek gitti. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Esenyurt, Ardıçlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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