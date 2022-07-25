Esenyurt'ta iş yerini bastı canından oldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta iş yerini bastı canından oldu

25.07.2022 13:16
Esenyurt'ta iş yerini bastı canından oldu

Esenyurt'ta galericiler sitesinde bulunan iş yerini basmaya giden şahıs, çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta galericiler sitesinde bulunan iş yerini basmaya giden şahıs, çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar A. isimli şahıs, galeride bulunan bir iş yerine gelerek husumetli olduğu şahıslarla konuşmaya başladı. İş yerini dağıtmaya başlayan Serdar A. ile galericiler arasında bir anda kavga çıktı. Bu sırada silahına davranan şahıslar, Serdar A.'yı iki yerinden vurarak ağır yaraladı. Sesleri duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Serdar A. hastaneye kaldırdı. Serdar A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili Esenyurt Asayiş Büro ekipleri yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın alacak verecek davasından kaynaklandığı iddia edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iş yerini bastı canından oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta iş yerini bastı canından oldu - Son Dakika
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