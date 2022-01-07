Esenyurt'ta iş yerini kuşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

Esenyurt'ta kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, otomobille geldikleri bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. İş yerinin kapalı olması, ihtimal bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, henüz bilinmeyen nedenle klima ve kombi servisini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, saldırının gerçekleştiği iş yerinin çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çok sayıda kurşunun isabet ettiği iş yerinde incelemelerde bulunurken, saldırı sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli/ İHA)