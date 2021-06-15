ESENYURT'TA İŞ YERİNİ SU BASTI - Son Dakika

ESENYURT'ta sağanak yağmurun ardından iş yerini su bastı. İtfaiyenin su tahliye işlemi sürerken, iş yerini su basma anları da kameraya yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur başladı. Esenyurt'ta etkili olan yağmurda ara sokaklar ve caddeler su baskınları yaşandı. Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan restoranın alt katı ise sular altında kaldı. Yaşanan su baskını nedeni ile dükkanda hasar meydana geldi. Vatandaşlar suyun bir kısmını kendileri tahliye ederken, alt kat için itfaiye çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin su tahliye işlemi devam ediyor. Yaşanan su baskını anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.