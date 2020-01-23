ESENYURT'TA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ DEMİRLERİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ DEMİRLERİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ DEMİRLERİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

ESENYURT'ta atık kağıt toplayan kadın şüpheli iş yerinin önündeki demirleri çaldı.

ESENYURT'TA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ DEMİRLERİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]
ESENYURT'ta atık kağıt toplayan kadın şüpheli iş yerinin önündeki demirleri çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı'ndaki iç çamaşırı satan bir iş yerinde dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sabaha karşı buraya gelen atık kağıt toplayıcısı 3 kadından biri iş yerinin girişinde bulunan demirleri çaldı. Şüpheli kadınlar daha sonra buradan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AYNI İŞ YERİNDE 2. HIRSIZLIK

Öte yandan aynı iş yerinde geçen yıl haziran ayında da hırsızlık olay yaşanmıştı. İş yerine gelen bir şüpheli, dükkanın sahibinin şarja takılı cep telefonunu çalmıştı.  Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda dükkanın sahibi İsmail Tinaj şüphelinin kendisine telefonu çaldıktan sonra öpücük attığını söylemişti.

Görüntü Dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anları

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Hırsızlık şüphelisinin Pasaja girmesi.

Telefonu koynuna sokup çıkması.

İşyeri sahibi ile göz göze gelmeleri.


- İstanbul
Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
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