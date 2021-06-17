Esenyurt'ta iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde sahibinin iş yerinin önünde bulunan köpeğe, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

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