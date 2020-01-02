ESENYURT'TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI - Son Dakika

ESENYURT'TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI

6 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

ESENYURT'TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI, System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 6 işçi hafifi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Aslan Demirel'in kullandığı 34 LZU 424 plakalı işçi servis minibüsü, kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki yeşillik alana yan devrilen minibüsün içindeki 6 kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen minibüs

-Polis ekipleri

-Detaylar


Esenyurt, Polis, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:25 Kaynak: DHA
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