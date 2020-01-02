Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 kişi hafif yaralandı

6 saat önce

ESENYURT'ta, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 kişi hafif yaralandı, System.String[]
ESENYURT'ta, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 6 işçi hafifi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Aslan Demirel'in kullandığı 34 LZU 424 plakalı işçi servis minibüsü, kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki yeşillik alana yan devrilen minibüsün içindeki 6 kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.


- İstanbul
Polis, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:28 Kaynak: DHA
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