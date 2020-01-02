Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yola çıkmak için hareket eden işçi servisi yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yola çıkmak için hareket eden işçi servisi yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 6 işçi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere mevkiinde 68. Sokak çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai saatinin bitimiyle birlikte işçileri alarak sokak içerisinden E-5 Karayoluna doğru hareket eden işçi servisi, yola dökülen yağ nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Kazada araçta bulunan 6 işçi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise hafif yaralanan işçilere müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:18 Kaynak: İHA
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Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı
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