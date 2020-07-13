Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
ESENYURT Belediyesi'ne ait şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı 5 konteyner kullanılamaz hale geldi.
ESENYURT Belediyesi'ne ait şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı 5 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin çabası ile söndürülen yangında bir kedinin yanan konteynerden bir türlü ayrılmaması sonucu görevliler yanan bir koltuğun altında kısa süre önce dünyaya gelen 3 yavru kedi bulunarak koruma altına alındı.
Yangın, Atatürk Mahallesi 2233'üncü Sokak'taki Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait işçilerin kaldığı şantiyede saat 11.00 sıralarında başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangının bildirilmesi üzerine Avcılar başta olmak üzere çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, işçilerin kaldığı 5 konteynerler kullanılamaz hale geldi.Bu sırada bir kedinin yanan konteynerden ayrılmaması üzerine itfaiye erleri durumu Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen veteriner ekibi, kedinin yeni doğum yaptığını belirledi. Veteriner, kediyi konteynerlerin bulunduğu yere bırakarak onu izlemeye başladı. Anne kedi, yanan bir koltuğun yanından ayrılmayınca yavruların yerini tespit etti. Veteriner ve itfaiye erleri yanan bir koltuğun altında 3 yavru kediyi sağ halde buldu. Anne kedi bir yavrusunu alıp götürürken, diğer iki yavru hayvan barınağına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:20 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın - Son Dakika
Son Dakika 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 17:08 LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı