Esenyurt'ta işçilerin kaldığı şantiyede yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta işçilerin kaldığı şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Mahallesi 2234. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle işçilerin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra yaptığı çalışmalar sırasında bir kedinin yavrusuyla birlikte kenarda beklediğini fark etti.

İtfaiyenin haber verdiği Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni doğum yaptığı belirlenen kedinin başka yavruları olabileceği ihtimaline karşın anne kediyi yangın alanına götürdü.

Kedinin bir süre dolaştıktan sonra yavrularının yerini tespit etmesi üzerine, konteynerin içine giren itfaiye ekipleri, diğer 2 yavru kediyi buldu.

Bir araya getirilen kedi ve 3 yavrusu, tedavi için Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait barınağa götürüldü.