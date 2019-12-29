ESENYURT'TA İŞÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA İŞÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR - Son Dakika

ESENYURT'TA İŞÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR

6 saat önce

ESENYURT'ta minibüs site girişinde bariyer tamiri yapan bir işçinin üzerinden geçti.

ESENYURT'TA İŞÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR, System.String[]

ESENYURT'ta minibüs site girişinde bariyer tamiri yapan bir işçinin üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Yunus Emre Mahallesi'nde bir site girişinde meydana geldi. Tuğrul Doğan'ın kullandığı minibüs, site girişinde bariyer tamiri yapan Ahmet Arsay'ın üzerinden geçti. Durumu görenler hemen Ahmet Arsay'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.  Yaralı ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Tuğrul Doğan ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Esenyurt'ta yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Arsay'ın bariyerin yanında yere eğilerek tamirat yaptığı görülüyor. Bu sırada minibüs, site içine girerken Ahmet Arsay'ın bacaklarının üzerinden geçiyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Ahmet Arsay'ın tamirat yapması

-Site içine giren minibüsün işçinin üzerinden geçmesi

-Vatandaşların yardıma koşması

(AKTÜEL)

-Kazanın olduğu site

-İşçilerin çalışması

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntüler


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:24 Kaynak: DHA
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