Esenyurt'ta işçinin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta işçinin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika

Esenyurt'ta işçinin ölümden döndüğü anlar

6 saat önce

ESENYURT'ta minibüs, site girişinde bariyer tamiri yapan bir işçinin üzerinden geçti.

Esenyurt'ta işçinin ölümden döndüğü anlar, System.String[]

ESENYURT'ta minibüs, site girişinde bariyer tamiri yapan bir işçinin üzerinden geçti.  Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Yunus Emre Mahallesi'nde bir site girişinde meydana geldi. Tuğrul Doğan'ın kullandığı minibüs, site girişinde bariyer tamiri yapan Ahmet Arsay'ın üzerinden geçti. Durumu görenler hemen Ahmet Arsay'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.  Yaralı ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Tuğrul Doğan ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAEsenyurt'ta yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Arsay'ın bariyerin yanında yere eğilerek tamirat yaptığı görülüyor. Bu sırada minibüs, site içine girerken Ahmet Arsay'ın bacaklarının üzerinden geçiyor.


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!
Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular Alkollü sürücü makas attı, faciadan dönüldü Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Son Dakika Haberleri
16:26 'Eşin gözaltına' yalanıyla 30 bin liralık altını dolandıran 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
16:26 Destici türkiye ile libya'nın anlaşması hazımsızlık eden ülkeleri çıldırttı - Son Dakika
16:26 Pazaryeri'nde iki cip çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
16:26 Konya'da fabrikalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:25 Yılbaşı öncesi trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 16:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta işçinin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]