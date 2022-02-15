ESENYURT'TA İŞE GİRDİĞİ GÜN MOTOSİKLETİ ÇALDI - Son Dakika

ESENYURT'TA İŞE GİRDİĞİ GÜN MOTOSİKLETİ ÇALDI

Haber - Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, bir kişi motokurye olarak işe başladığı dönercinin motosikletini çaldı. Şikayetçi olmak için polis merkezine giden iş yeri sahibi, işe aldığı kişinin benzer yöntemlerle defalarca kez hırsızlık yaptığını öğrendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan dönercide yaşandı. Kaan Ç., Güray Akyıldız'a ait dönercide motokurye olarak işe başladı. İlk siparişini alan Kaan Ç., 50 lira da Akyıldız'dan alarak teslimat için motosiklet ile yola çıktı. Saatler geçmesinin ardından elemanını arayan Akyıldız, Kaan Ç.'ye ulaşamadı. Bunun üzerine durumun hırsızlık olabileceğinden şüphelenen adam, akşam saatlerinde polis merkezine gitti.

GERÇEK POLİS MERKEZİNDE ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezinde şikayetçi olan Akyıldız, işe aldığı kişi hakkında gerçekleri öğrendi. Kimlik ve fotoğraf teşhisinin ardından Kaan Ç.'nin farklı ilçelerde aynı yöntemlerle hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce telefon ve motosiklet çaldığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ALDI GİTTİ BİR DAHA DÖNÜŞÜ OLMADI

Dönercinin sahibi Güray Akyıldız, "Biz motokurye arıyorduk. Arkadaş ilanımıza müracaat etti. Ertesi gün iş için geldi. Gittiği ilk siparişten bir daha geri gelmedi. Aldı gitti bir daha dönüşü olmadı. Karakola gittik, şikayet ettik. Arkadaş bu konulardan sabıkalı. Daha önce başka yerlerden bu şekilde motosiklet çalmış. Bazılarının da telefonlarını çalmış. Sabıkası olan birisiymiş" dedi.

"BİR YERE BIRAKSIN, BİZ ORADAN ALIRIZ

Son olarak hırsız kuryeden motosikletini geri isteyen Akyıldız, "Motosikleti getirsin başka bir şey istemiyorum. Rica ediyoruz kendisinden. Motosikleti bir yere bıraksın, biz oradan alırız. Bize bilgi vermesi yeterli" şeklinde konuştu.