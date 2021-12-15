Üye Girişi
Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu - Son Dakika

Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu

15.12.2021 14:38

Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu Evine kadar takip ettiği kadına 'Beni de içeri alsana" dedi Esenyurt'ta bir şahıs, işten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar dakikalarca takip ederek sözlü tacizde bulundu.

Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu

Evine kadar takip ettiği kadına 'Beni de içeri alsana" dedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs, işten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar dakikalarca takip ederek sözlü tacizde bulundu. Bina kapısının açılmasını bekleyen kadına "Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim" diyen şahıs, kadının binaya girmesinin ardından koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan o taciz anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarak evine giden Emine D.'yi, tanımadığı bir şahıs takip etmeye başladı. Hızlı adımlarla yaşadığı apartmana gelen kadın, bina kapısının önünde durarak zile bastı. Kapının açılmasını beklerken korku dolu anlar yaşayan kadının arkasından gelen gözü dönmüş şahıs, "Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim" diyerek sözlü tacizde bulundu. Bina kapısının açılması ile kadın hızlıca içeriye girip kapıyı kapatırken, tacizci şahıs koşarak kaçmaya başladı. Olayın ardından mağdur kadın, karakola giderek tacizciden şikayetçi olurken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o taciz anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu
Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu
Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu
Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu

Esenyurt, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:37 Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
14:28 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu
14:28 Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız
14:26 Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!
14:17 Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA         
14:42
Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi         
14:38
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı! Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!         
14:26
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:45:55. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement