Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta iski'nin çalışma yaptığı sokak yağmur sonrası çamur altında kaldı
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Esenyurt'ta iski'nin çalışma yaptığı sokak yağmur sonrası çamur altında kaldı

1 saat önce

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/ ESENYURT'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda yağmurun etkisiyle sökülen taşlar ve toprak mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.

Esenyurt'ta iski'nin çalışma yaptığı sokak yağmur sonrası çamur altında kaldı, System.String[]

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/ ESENYURT'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda yağmurun etkisiyle sökülen taşlar ve toprak mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.
Olay, Pınar Mahallesi 1222 Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde  yağış sebebiyle, İSKİ'nin çalışma yaptığı sokakta yumuşayan toprakta kayma meydana geldi. Kayma sonucu, çöken yolda park halinde duran 22 AR 013 plakalı minibüsün bir lastiği çukurda kaldı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Cevdet Aytekin, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Askıda kalan minibüsü kurtarmak için olay yerine çekici çağrıldı. Ayrıca sokak üzerinde farklı noktalarda da çökmelerin yaşandığı görüldü.
Minibüsün sahibi Cevdet Aytekin, "Akşam buraya park ettim. Yağmur yağarken arabam çökmüş. Şuan mağdurum ne belediye ne İSKİ ilgilenmiyor. Burada çalışan İSKİ. Benimle ilgilenmiyorlar" dedi.
Öte yandan dün de Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1211 Sokak'ta yapılan İSKİ çalışması sırasında bir işçi toprak altında kalarak yaralanmıştı.


Pınar Mahallesi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:28 Kaynak: DHA
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