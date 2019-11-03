Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA ISPANAKTAN ZEHİRLENME İDDİASI: 1'İ ÇOCUK 25 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ISPANAKTAN ZEHİRLENME İDDİASI: 1'İ ÇOCUK 25 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

ESENYURT'TA ISPANAKTAN ZEHİRLENME İDDİASI: 1'İ ÇOCUK 25 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

7 saat önce

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, DHAEsenyurt'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 25 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

ESENYURT'TA ISPANAKTAN ZEHİRLENME İDDİASI: 1'İ ÇOCUK 25 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, DHA

Esenyurt'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 25 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri yapılan 24 kişi taburcu edilirken, 1 çocuğu tedavisi özel bir hastanede devam ediyor.

İddialara göre, Esenyurt'ta dün 1'i çocuk 25 kişi yemek sonrası rahatsızlanarak çevre hastanelere götürüldü. Ambulanslar ve yakınları tarafından hastanelere getirilen kişilere acil servislerde ilk müdahaleler yapıldı. Hastanelerdeki kişiler ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlandıkları söylediler. Yapılan tetkiklerde kişilerin yemekten zehirlendikleri belirlendi. 4 kişi Esenyurt Devlet Hastanesi'ne, biri çocuk 5 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15 kişi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 24 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaşındaki erkek çocuk ise ailenin isteği üzerine özel bir hastaneye sevk edildi. Zehirlenme olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü. Zehirlenme olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Bakırköy Devlet Hastanesinden görüntü

Kanuni Sultan Süleyman hastanesinden görüntü

Genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
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