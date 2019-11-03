ESENYURT'TA ISPANAKTAN ZEHİRLENME İDDİASINA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verild: "Medyada yer alan "İstanbul'da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendiö başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

- İstanbul