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Esenyurt'ta İsrail'e tepki gösteren kişi restorana saldırdı - Son Dakika

Esenyurt'ta İsrail'e tepki gösteren kişi restorana saldırdı

Son Güncelleme: 08.11.2023 02:12

Esenyurt'ta İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren bir kişi, restoran zincirinin şubesine saldırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

ESENYURT'ta, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., restoran zincirinin şubesine saldırdı. Restorana saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine yansırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt meydanında yaşandı. İddiaya göre, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., meydandaki fast food restoran zincirinin şubesine geldi. Şubenin önünde bulunan şerit ayağını alan Y.Y., şubenin camlarını kırdı. Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı" şeklinde ifadeler kullandı.

Restoran çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.'yi, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin fast food restoranın camlarını kırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görülüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Filistin, Esenyurt, İsrail, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta İsrail'e tepki gösteren kişi restorana saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta İsrail'e tepki gösteren kişi restorana saldırdı - Son Dakika
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