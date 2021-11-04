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ESENYURT'TA İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

ESENYURT'TA İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYE ZOR ANLAR YAŞATTI

04.11.2021 11:24

ESENYURT'ta bir kişi, bindiği taksinin istediği yere götürmeyip "Çalışmıyorum" demesi üzerine şoföre zor anlar yaşattı.

ESENYURT'ta bir kişi, bindiği taksinin istediği yere götürmeyip "Çalışmıyorum" demesi üzerine şoföre zor anlar yaşattı. Şoförü kolundan tutup, hakaretler yağdıran yolcu, o anları da kendi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, geçen salı akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, yağmurda yürümek istemeyen 2 kişi, taksiye binmek istedi. Bindikleri taksicinin, trafiğe girmek istememesi üzerine şoför ve yolcular arasında tartışma başladı. Ön koltuğa oturan yolcu, taksiciyi yolcu seçmekle suçlayıp, "Çakallık yapıyor" diyerek hakaret etmeye başladı. Yolcunun kolundan tutması üzerine taksi şoförü, "Öldürsen de çalışmıyorum" dedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından hakaretler yağdırarak şoförü zor durumda bırakan yolcu, araçtan iner inmez küfretmeye başladı. Yaşananlar ise şoföre zor anlar yaşatan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYE ZOR ANLAR YAŞATTI
ESENYURT'TA İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYE ZOR ANLAR YAŞATTI
ESENYURT'TA İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYE ZOR ANLAR YAŞATTI
ESENYURT'TA İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYE ZOR ANLAR YAŞATTI

Esenyurt, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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