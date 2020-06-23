Esenyurt'ta istinat duvarı araçların üzerine böyle devrildi - Son Dakika

Esenyurt'ta istinat duvarı araçların üzerine böyle devrildi
Esenyurt'ta istinat duvarı araçların üzerine böyle devrildi Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından konteyner satışının yapıldığını arazide meydana gelen toprak kaymasından sonra istinat duvarı ile bir konteyner park halindeki araçların üzerine devrildi.
Esenyurt'ta istinat duvarı araçların üzerine böyle devrildi
İSTANBUL - Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından konteyner satışının yapıldığını arazide meydana gelen toprak kaymasından sonra istinat duvarı ile bir konteyner park halindeki araçların üzerine devrildi.
Esenyurt'ta bugün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı. Taşan sular bir mahallede birçok bodrum katın sular altında kalmasına neden oldu. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı ve bir konteyner park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda herhangi yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprak altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:00 Kaynak: İHA
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