Esenyurt'ta işyerinin önünden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta işyerinin önünden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Esenyurt'ta işyerinin önünden hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Esenyurt'ta bir işyerinin girişinde bulunan eşyaları çalan şüpheli emniyet ekiplerince kısa sürede yakalanırken, şüphelinin hırsızlık, yaralama ve cinsel taciz suçlarından arandığı öğrenildi.

Esenyurt'ta bir işyerinin girişinde bulunan eşyaları çalan şüpheli emniyet ekiplerince kısa sürede yakalanırken, şüphelinin hırsızlık, yaralama ve cinsel taciz suçlarından arandığı öğrenildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir işyerinin önüne 10 Şubat günü akşam saatlerinde gelen bir şüpheli cep telefonuyla konuşuyor gibi davranarak çevrede kimsenin olmadığını bir anda işyerinin önündeki 2 oyun konsolu, 2 battaniye ve yorgan setini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının ardından işyeri çalışanları emniyete ihbarda bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha öncede benzer suçlara karışan Cem Ş.(28) olduğunu belirledi. Şüpheli 16 Şubat günü Esenyurt Saadetdere Mahallesinde emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelinin 11 Şubat günü Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde yapılan iki farklı hırsızlık olayının da faili olduğunu belirledi.

Şüpheli Cem Ş.'nin 2 kere cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar ettiği belirlenirken, 2 ayrı hırsızlık ve taciz suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelinin 1 yıl 4 ayda kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, Avcılar Mustafa Kemal Paşa'daki bir yaralama ve cinsel taciz olayının da faili olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta işyerinin önünden hırsızlık güvenlik kamerasında

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:35 Kaynak: DHA
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