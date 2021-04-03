ESENYURT'TA İŞYERLERİNE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

ESENYURT'TA İŞYERLERİNE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Esenyurt'ta, işletmelere yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.

Esenyurt 'ta, işletmelere yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumartesi günleri tekrar sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi. Cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan kısıtlamada polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını yönünde denetim gerçekleştirildi. Tedbirleri ihlal eden işletmelere, kısıtlama olduğu hatırlatarak uyarılar yapıldı. Denetimlerin kısıtlama boyunca süreceği öğrenildi. Görüntü dökümü: -Polis ekiplerinin çalışması-Vatandaşlara uyarılar-İşyerlerinin denetlenmesi-İşyerlerine yapılan uyarılar-İşyerlerinin ruhsat ve belge kontrolleri -Polis ekiplerinin çalışması-Vatandaşlara uyarılar-İşyerlerinin denetlenmesi-İşyerlerine yapılan uyarılar-İşyerlerinin ruhsat ve belge kontrolleri -Genel ve detay görüntü

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