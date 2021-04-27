Son dakika haberleri | ESENYURT'TA İTFAİYENİN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU KAMERADA
27.04.2021 08:59
Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta, bir apartmanın kırık merdiveni ile havalandırma boşluğunda sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, veterinere teslim edildi.
Esenyurt'ta, bir apartmanın kırık merdiveni ile havalandırma boşluğunda sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, veterinere teslim edildi.
Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayanlar, 24 Nisan Cumartesi akşamı, bodrum kattan sokağa çıkan merdiven ile havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kısa süreli aramaların sonunda 2 yavru kediden birinin havalandırma boşluğunda, diğerinin de kırık merdivende sıkıştığını gördü. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, 2 kediyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralı kediler, tedavi için veteriner hekime teslim edildi.
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