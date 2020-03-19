Esenyurt'ta izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye operasyon düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye operasyon düzenlendi - Son Dakika

Esenyurt'ta izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye operasyon düzenlendi

6 saat önce

Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, dezenfektan yapımında kullanılan kimyevi madde, etiket, boş şişe ve kapaklar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Esenyurt'ta izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye operasyon düzenlendi, System.String[]

Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, dezenfektan yapımında kullanılan kimyevi madde, etiket, boş şişe ve kapaklar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İmalathanede yapılan aramada, sahte dezenfektan, sahte parfüm, ürünlerin yapımında kullanılan kimyevi madde, kutular olmak üzere toplam 60 bin adet ürün ele geçirildi.

Operasyonda suçüstü yakalanan R.A. gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin imalathanedeki incelemesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:52 Kaynak: AA

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