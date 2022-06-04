Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar - Son Dakika
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Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar

04.06.2022 13:57
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar

ESENYURT'ta, polis ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde yaklaşık 200 kaçak yakalandı.

ESENYURT'ta, polis ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde yaklaşık 200 kaçak yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik ilçe genelinde denetim yaptı. Polis ekiplerince, yapılan kontrollerde Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen kişiler, Esenyurt Meydanı'ndaki otobüslere bindirildi. Yaklaşık 200 kişi, Tuzla'daki Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

HASTALIK NUMARASI AMBULANSTA ORTAYA ÇIKTI

Ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir kişi, otobüse bindirildiği sırada fenalaştı. Polis ekiplerince dışarıya çıkarılan kişiye yardım edilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ambulansa taşınan kaçak göçmenin, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kişi, Tuzla'ya götürülmek üzere tekrar otobüse bindirildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, POLİS TEKRAR YAKALADIBir Suriyeli ise bindirildiği otobüsün orta kapısını açtıktan sonra kaçtı. Durumun fark edilmesi üzerine peşinden koşan polis ekipleri, kaçak göçmeni kovalamacının ardından yakaladı.

KOCASI İÇİN DAKİKALARCA AĞLADIAngolalı kadın ise kaçak olduğu tespit edildikten sonra otobüse bindirilen kocası için dakikalarca gözyaşı döktü. Kadın otobüsün hareket etmesinin ardından ayrıldı. Angela, "Benim 2 çocuğum var. İşim yok. Kocam orada. Ne yapacağım?" dedi.

Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar - Son Dakika

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